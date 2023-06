A- A+

BRASIL Lula critica Campos Neto e diz que BC está "brigando com a sociedade brasileira" Segundo presidente, chefe do BC "joga contra os interesses da economia brasileira" ao manter a taxa de juros inalterada pela 7ª vez consecutiva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manter na quarta-feira pela sétima vez consecutiva a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%.



Em entrevista coletiva ao fim de sua visita à Itália, o petista também fez duras críticas ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, acusando-o de estar "jogando contra os interesses da economia brasileira".

Ao ser perguntando sobre o assunto, Lula classificou a situação de irracional:

— É irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 13,75% com uma inflação de 5% — disse Lula, afirmando que toda vez que reduz a inflação aumenta o juro real. — Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano.

— Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano.





O presidente, em seguida, voltou a criticar Campos Neto:

— Eu tenho brigado com os senadores, foram eles que puseram aquele cidadão lá — disse Lula. — Eu acho que este cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira. Não existe explicação aceitável para a taxa de juros está 13,75%.

