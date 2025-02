A- A+

BRASIL Lula critica Ibama por falta de autorização para explorar petróleo na Foz do Amazonas Presidente fala com rádio de Macapá, para onde viaja na quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula dá Silva criticou o Ibama nesta quarta-feira pela falta de autorização para explorar petróleo na Foz do Amazonas.

— 'Não é que vou mandar explorar, eu quero que seja explorado. Agora, antes de explorar temos que pesquisar para vedr se tem petróleo, para ver a quantidade de petróleo, agora muitas vezes você cava um buraco de 2 mil metros de profundidade e não encontra o que imaginava encontrar. Então talvez semana que vem ou essa semana ainda teremos reunião entre casa civil e ibama e nós precisamos autorizar que a petrobras faça pesquisa. É isso que queremos, se depois vamos explorar é outra discussão. O que não dá é ficar nesse lenga lenga, o ibama é um órgão do governo e está parecendo que é um orgão contra o governo

participa nesta quarta-feira da terceira entrevista a uma rádio em uma semana. Ele elogiou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), com quem vai viajar a Macapá na quinta-feira.

— Estou feliz com o Alcolumbre. Ele vai ajudar a dinamizar as políticas do país.



A mudança na estratégia de comunicação acontece após a chegada de Sidônio Palmeira para chefiar a Secretaria de Comunicação Social e depois de uma pesquisa Quaest indicar, pela primeir vez no terceiro mandato, que a reprovação ao governo superou a aprovação. Como mostrou O GLOBO, o presidente vai intensificar também a rotina de viagens. Nesta semana, ele vai ao Amapá e ao Pará.

No início da entrevista, o presidente disse que está recuperado da cirurgia que fez para drenar uma hemorragia no cérebro após uma queda no Palácio da Alvorada:

— Graças a Deus, eu digo para todo mundo que nunca estive doente. Eu caí, e como tenho a cabeça grande de nordestino, tive um pequeno problema, mas agora estou 100%. Fiz uma drenagem na cabeça e estou com o cérebro limpo, pensando como um jovem de 18 anos, trabalhando como um jovem de 20, e com vontade de fazer política de um jovem de 25 — disse Lula à Rádio Diário FM, de Macapá.

Encontro com prefeitos

Na terça-feira, ele participou da abertura do Encontro com Prefeitos, em Brasília. O evento, promovido pelo governo federal, vai até quinta-feira e busca divulgar ações pouco conhecidas do terceiro mandato do petista, além de aproximar Lula dos mandatários em um momento de queda de popularidade.

— Nenhum prefeito será discriminado porque não votou em mim ou porque falou mal de ministro. Todos têm direito. Nós sabemos como a oposição era tratada no país. Muitos governadores passaram quatro anos no governo e não foram recebidos — disse Lula.

Após essa fala, o presidente foi chamado de "mentiroso" por um homem não identificado que estava na plateia. Após a intervenção, ele deixou o local por conta própria, acompanhado por agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

O petista ainda declarou que aos prefeitos presentes que eles vão pedir "Lulinha fica" quando o atual mandato chegar ao final:

— Eu sou muito humilde, mas eu duvido que na história desse país houve um presidente que já cuidou dos prefeitos como eu cuidei em todos os mandatos. E quando acabar o mandato vocês vão dizer: 'Lulinha, fica. Porque nós precisamos de um presidente'.

O encontro acontece duas semanas após última pesquisa Quaest mostrar que a desaprovação ao governo Lula ultrapassou pela primeira vez a aprovação.

Gestores municipais de todo o país estão presentes. O governo pretende usar o evento para aproximar os prefeitos das ações federais mal divulgadas à população.

Serão mais de 170 atividades simultâneas para os prefeitos, com foco em orientações relativas a programas da gestão Lula e recursos disponíveis, informações técnicas, administrativas e financeiras sobre os municípios, debates sobre o enfrentamento de questões climáticos e eventos extremos e políticas de integração e desenvolvimento regional.

Em gesto aos prefeitos, o presidente da Câmara, Hugo Motta, Lula afirmou que vai instalar a comissão especial para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que refinancia as dívidas dos municípios.

— Reafirmo meu compromisso de dar andamento aos debates de interesse dos municípios. A presidência da Câmara dos Deputados vai fazer reunião para instalação da Comissão da PEC 66 — disse Motta.

Também presente ao evento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), acrescentou que os prefeitos podem contar com o apoio do Congresso:

— É essencial que os gestores que assumem mandato neste ano tenham a certeza que contarão com o Congresso. É nossa responsabilidade trabalharmos conjuntamente no aperfeiçoamento do Pacto Federativo.

Estratégia de Lula

Diante do momento mais difícil do seu terceiro mandato em relação à popularidade, Lula deu a largada na última semana a um roteiro de viagens que visa reverter a curva negativa em sua aprovação e apresentar resultados obtidos pelo governo com foco em 2026.

Lula vai intensificar a agenda de viagens pelo país nesta semana, dando sequência à estratégia de percorrer o Brasil após a queda de popularidade. Ele vai entregar casas, participar do lançamento das obras de um campus de instituto federal e visitar obras da COP30.

