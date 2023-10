Lula dá prioridade a medidas que aumentam a arrecadação, diz ministro

A- A+

Três dias após admitir que o governo não deve atingir a meta de zerar o déficit público em 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que dará prioridade à pauta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Após reunião de Lula com auxiliares, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o foco do governo está na aprovação de projetos que tratam do aumento da arrecadação.

A ideia do presidente, segundo Padilha, é que esse pedido seja feito diretamente aos líderes do Congresso, em reunião que ocorrerá na terça-feira.

"O presidente reforçou junto a nós, ministros, e deve reforçar amanhã junto aos líderes (do Congresso), que a prioridade, a centralidade do governo neste momento da agenda econômica é a aprovação de medidas que ampliar a arrecadação, fazem justiça tributária", disse Padilha.

Para dar prosseguimento à agenda, o ministro ressaltou que pretende votar nesta semana projetos na Câmara e Senado. Aos deputados, o pedido é para que deem aval ao texto que trata de "debentures de infraestrutura". Já aos senadores a reivindicação é acelerar e votar a proposta que trata da regulamentação e apostas esportivas.

Segundo Padilha, a agenda de Lula é a mesma de Haddad.

"Quem continuar especulando que não há sintonia entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad vai perder dinheiro", disse.

Veja também

Mercado de trabalho Brasil cria 211,7 mil vagas formais de trabalho no mês de setembro