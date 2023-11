A- A+

BRASIL Lula defende ampliação de ministérios e novos concursos públicos Lula disse que, apesar da ampliação do número de ministérios, o quadro de funcionários de seu governo é menor do que o de seu mandato que iniciou em 2010

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta terça-feira (21), a criação de novos ministérios e aumentar a oferta de concursos em seu governo para ampliar o quadro de funcionários.

Sob o governo de Lula, o número de ministérios aumentou de 22 para 38. Entre as novas pastas criadas, estão os ministérios dos Povos Indígenas, das Mulheres, e da Igualdade Racial. Segundo presidente, a ampliação foi "extremamente importante para a relação com segmentos muito ativos da sociedade".

"Nós recriamos os ministérios com uma decisão que não iríamos aumentar um único cargo. Ou seja, só para você ter ideia, nós remontamos o governo, recriamos os ministérios, com menos funcionários que tínhamos no governo em 2010" disse Lula durante sua live semanal.

Lula ainda afirmou que o quadro de funcionários do governo não foi recomposto até hoje. Tendo isso em vista, o presidente visa aumentar a oferta de concursos públicos.

"Obviamente vamos ter que fazer mais concursos para preencher e atender (a demanda de funcionários), como vamos ter fiscais para combater o desmatamento, para combater as queimadas?" completou o presidente.

