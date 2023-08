Lula defende Márcio Pochmann no IBGE e diz que Tebet sabia "há muito tempo" da escolha

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (1°) a repercussão da entrada de Márcio Pochmann para o IBGE - indicação pessoal de Lula. Ele diz que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já sabia do desejo dele sobre o nome para ocupar a presidência do órgão “há muito tempo” e elogiou o currículo do economista ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O IBGE é subordinado ao Ministério do Planejamento. Na semana passada, Tebet comentou a indicação e disse que foi o primeiro pedido feito pelo presidente Lula, desde que ela assumiu o cargo. Ela também indicou que que a troca no IBGE vinha sendo discutida há 15 dias.

"A (ministra) Simone Tebet sabe que o Marcio Pochmann é meu escolhido há muito tempo e, com toda a clareza, ela ponderou que era importante terminar o censo. Terminou o censo, agora o Marcio Pochmann vai tomar posse como presidente do IBGE" disse Lula.

O economista é presidente do Instituto Lula. Antes disso, nos governos de Lula e Dilma Rousseff, ele comandou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

"Não é aceitável as pessoas tentarem criar uma imagem negativa de uma pessoa da qualificação do Marcio Pochmann, um dos grandes intelectuais desse país, extremamente preparado, esse rapaz, eu escolhi ele,porque eu confio na capacidade intelectual dele. É uma pessoa exímia" avaliou Lula.

