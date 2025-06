A- A+

exploração Lula defende pesquisas na Margem Equatorial e diz que petróleo vai garantir transição energética Fala ocorre em meio ao impasse envolvendo a exploração na região, que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (25) a continuidade das pesquisas para exploração de petróleo na Margem Equatorial brasileira. Em discurso durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), realizada no Ministério de Minas e Energia, Lula afirmou que o país não pode abrir mão do potencial energético da região, considerada estratégica para o futuro da indústria petrolífera nacional.

— Ninguém vai me dizer 'não vai explorar petróleo na Margem Equatorial'. A gente vai tratar com muita seriedade, a gente vai pesquisar, a gente quer ver se tem, e, se tiver, vamos tratar, porque será o único petróleo que vai garantir o financiamento desse país, e pro mundo, fazer a transição ecológica definitivamente e abrir mão do combustível fóssil — disse Lula.

A fala ocorre em meio ao impasse envolvendo a exploração na região, que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá. O projeto enfrenta resistência de ambientalistas e de órgãos de fiscalização, como o Ibama, por se tratar de uma área sensível próxima à foz do rio Amazonas. Mesmo assim, o governo tem sinalizado a intenção de avançar com os estudos técnicos e as licenças ambientais para avaliar o potencial petrolífero da região.

Lula classificou o petróleo da Margem Equatorial como um ativo estratégico para garantir recursos à transição energética, reiterando que o país fará tudo com base em critérios técnicos e ambientais. O presidente reforçou a necessidade de equilibrar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico e social.

Veja também