BRASIL

Lula defende que BNDES volte a financiar internacionalização de empresas brasileiras

Declaração foi dada ao lado do presidente de Moçambique Daniel Chapo, que quer usar a experiência brasileira para criar um banco de desenvolvimento no país

BNDES mobiliza mais R$ 21 bilhões na COP30 para transição sustentávelBNDES mobiliza mais R$ 21 bilhões na COP30 para transição sustentável - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira que o BNDEs volte a financiar a internacionalização das empresas brasileiras.

A declaração foi dada durante pronunciamento conjunto com o presidente moçambicano, Daniel Chapo, na visita oficial que celebra os 50 anos de independência do país africano.

Lula afirmou que Moçambique “precisa de portos, estradas, usinas e linhas de transmissão” e que o Brasil tem capacidade para contribuir, mas reforçou que “nenhum grande país consegue exportar serviços sem oferecer opções de crédito”.

— Nenhum grande país consegue exportar serviços sem oferecer opções de crédito, estamos trabalhando para o BNDES recuperar a capacidade de financiar a internacionalização das empresas brasileiras. O fluxo comercial que o Brasil mantém com Moçambique é muito menor do que com outros países de língua portuguesa, isso é injustificável entre dois mercados tão familiares — disse Lula.

 

O presidente moçambicano, Daniel Chapo, afirmou que pretende aproveitar a experiência do BNDES para estruturar o futuro banco de desenvolvimento de Moçambique. O país busca ampliar sua capacidade de financiar projetos estratégicos e fortalecer sua política industrial.

Durante o evento, Brasil e Moçambique assinaram nove acordos de cooperação em áreas como: pesquisa, agricultura, capacitação diplomática, microempresas, educação e saúde.

Lançado em 1998, o programa de financiamento à exportação de bens e serviços de engenharia brasileiros do BNDES foi um dos alvos da Lava-Jato e foi paralisado nos últimos anos após a revelação de casos de corrupção envolvendo empreiteiras.

