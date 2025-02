Lula defende que Petrobras venda gasolina e diesel diretamente a grandes consumidores para baratear

A- A+

O presidente Lula defendeu que a Petrobras venda gasolina, diesel e gás de forma direta aos consumidores para baratear seus preços. Hoje, todos esses combustíveis passam por redes de distribuidoras, que os revendem aos postos antes de chegar ao cliente final.

— A Petrobras tem que tomar uma atitude. A gente precisa vender diesel para os grandes consumidores direto, se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender gasolina direto, se puder vender gás direto... porque o povo, no fundo, é assaltado pelo intermediário. E a fama fica com o governo — disse Lula, que voltou a criticar a privatização da BR Distribuidora (hoje Vibra).

Ele participou, nesta segunda-feira, de um evento promovido pela Petrobras no Terminal da Baía de Ilha Grande (Tebig), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin; de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia; além de Magda Chambriard, presidente da Petrobras, e Sérgio Bacci, presidente da Transpetro.

No evento em Angra, a presidente da Petrobras Magda Chambriard afirmou que, se obtiver licença para exploração de petróleo na Margem Equatorial, "vai fazer tudo de forma segura".

Em seu discurso, Lula disse que o povo brasileiro não tem as informações necessárias para que possa fazer juízo de valor.

— Então, quando sai um anúncio do diesel, da gasolina e do gás, a Petrobras leva a fama e o governo federal leva a fama. E, muitas vezes, a Petrobras não tem culpa nenhuma. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e chega na bomba a mais de R$ 6,49. Ou seja, é vendida pelo dobro — afirmou Lula, ao comentar que o mesmo ocorre com o diesel e o gás. — O botijão de gás de 13 quilos sai da Petrobras a R$ 35 e é entregue a R$ 120 ou R$ 140, dependendo do ICMS. O povo paga o triplo.

Lula lembrou ainda de uma conversa com Magda:

— Eu falei para a Magda que é importante informar a população disso. É para o povo saber quem xingar quando aumenta. O povo tem que saber quem é o filha da mãe disso.

Reajuste de combustíveis

Na última semana, os preços da gasolina e do diesel voltaram a subir nos postos, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Para a semana entre os dias 9 e 15 deste mês, o valor médio da gasolina na bomba chegou a R$ 6,37, maior que os R$ 6,35 da semana anterior. No caso do diesel, o preço médio chegou a R$ 6,39, acima dos R$ 6,38 da semana passada.

Gasolina e diesel estão com seus preços no maior patamar desde o início do governo Lula. Desde a semana do dia 19 de janeiro, a gasolina vem atingindo recordes de preço.

Na semana de 19 de janeiro, o valor médio foi de R$ 6,19, o maior até então. Em 2024, o preço da gasolina havia atingido o máximo de R$ 6,15.

Desde o início deste mês, os preços da gasolina e do diesel tiveram aumento do ICMS em todo o Brasil. O imposto estadual da gasolina passou de R$ 1,3721 para R$ 1,4700 por litro a partir do dia 1 deste mês.

No caso do diesel, o ICMS subiu R$ 0,06, passando de R$ 1,0635 para R$ 1,1200 por litro.

Além disso, a Petrobras aumentou o preço do diesel para as distribuidoras há duas semanas. O valor por litro passou a ser de R$ 3,72, em alta de mais de 6%.

Foi o primeiro reajuste da estatal no combustível desde 2023.

