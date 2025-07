A- A+

Imposto de Renda Lula defende reforma do IR e promete isenção para quem ganha até R$ 5 mil Presidente reforça proposta de justiça tributária durante evento no Norte Fluminense; contribuintes de alta renda deverão pagar mais a partir de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta segunda-feira, a adoção de medidas fiscais, incluindo a reforma do Imposto de Renda. A proposta prevê isenção total para quem recebe até R$ 5 mil por mês e alívio tributário para a faixa de até R$ 7 mil.

Pela manhã, Lula participou da cerimônia de inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Parque Termelétrico do Açu, em São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro.

— Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. E pouco dinheiro na mão de muitos significa riqueza. É por isso que nós vamos aprovar no Congresso Nacional. Quem ganha até R$ 5.000 não pagará mais Imposto de Renda neste país.

Lula lembrou ainda das novas alíquotas para as pessoas que ganham acima de R$ 1 milhão por ano.

— Alguém aqui ganha R$ 1 milhão por ano? Só se tivesse um jogador do Flamengo aqui, que ganha isso por mês. Bem, aqui é o seguinte: quem ganha R$ 1 milhão por ano vai pagar um pouquinho. Isso se chama justiça tributária. É isso que estamos fazendo e é por isso que algumas pessoas estão chiando.

Segundo a proposta, que ainda precisa passar pelo Plenário da Câmara e pelo Senado, os contribuintes com até R$ 5.000 mensais ficarão isentos do IR a partir de 2026. Para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350 por mês, haverá isenção parcial, com descontos progressivos. Já quem tem renda acima de R$ 50 mil por mês terá uma alíquota mínima de IR.

