BRICS Lula denuncia ao Brics uma "chantagem tarifária" em plena guerra comercial com Trump O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas punitivas a produtos do Brasil, argumentando que há uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou uma "chantagem tarifária" perante os líderes do Brics nesta segunda-feira (8), em meio à guerra comercial lançada pelo governo dos Estados Unidos que atinge vários países do bloco.

"A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas", disse Lula durante reunião virtual do grupo.

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas punitivas a produtos do Brasil, argumentando que há uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado, que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado.

