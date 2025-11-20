Sex, 21 de Novembro

Lula destaca força da indústria no Salão do Automóvel e projeta Brasil como exportador de carros

Presidente cita Colômbia e G20; Haddad celebra inflação baixa e Alckmin reforça IPI Zero

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, durante a Abertura do Salão Internacional de Automóvel em São Paulo com o Vice-Presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente da Anfavea, Igor CalvetPresidente Luís Inácio Lula da Silva, durante a Abertura do Salão Internacional de Automóvel em São Paulo com o Vice-Presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente da Anfavea, Igor Calvet - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (20) da abertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025, em um discurso marcado por otimismo sobre o futuro da indústria automotiva brasileira e pela defesa de novos acordos internacionais para ampliar as exportações.

Ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do presidente da Anfavea, Igor Calvet, Lula afirmou que o retorno do Salão simboliza uma nova etapa para o setor, impulsionada por investimentos, tecnologia e política industrial ativa.

Lula: “O Salão é uma vitrine do Brasil que queremos mostrar ao mundo”
Diante de empresários, jornalistas e representantes das montadoras, Lula reforçou o peso simbólico e econômico do evento.

“O Salão do Automóvel é mais que uma feira. É uma vitrine do Brasil que queremos mostrar ao mundo: um país que produz, inova, gera emprego e está pronto para competir globalmente.”, disse.

O presidente também mencionou as tratativas recentes com países latino-americanos. Segundo ele, a aproximação com a Colômbia abre espaço para um novo ciclo de exportações automotivas.

“Conversei com o presidente da Colômbia e deixei claro: o Brasil quer exportar mais carros. Temos qualidade, tecnologia e produção para ampliar nossa presença na região.”

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. | Foto: Ricardo Stuckert/PR

Lula lembrou ainda que embarca, nos próximos dias, para o G20 na África, onde pretende defender o papel do Brasil como produtor e exportador relevante de veículos, inclusive elétricos e híbridos.

“No G20, vou levar a posição de que o Brasil pode ser um grande exportador de carros limpos, sustentáveis e competitivos. O mundo precisa conhecer o que estamos fazendo aqui.”

Haddad comemora inflação baixa e ambiente econômico favorável
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou no evento que o cenário macroeconômico atual beneficia diretamente o setor automotivo.

“Estamos vivendo o menor índice de inflação em anos. Isso devolve poder de compra, garante previsibilidade às empresas e cria um ambiente muito mais saudável para a indústria e para o consumidor.”

Segundo Haddad, o comportamento controlado dos preços, aliado aos incentivos e à política industrial, cria uma base sólida para novos investimentos e para o aumento das vendas no mercado interno.

Lula observa veículos no Salão e afirma que Brasil vai ampliar exportações para países como a Colômbia e defender o setor no G20 na África.
Lula observa veículos no Salão e afirma que Brasil vai ampliar exportações para países como a Colômbia e defender o setor no G20 na África. | Ricardo Stuckert/PR

Alckmin destaca IPI Zero e Carro Sustentável como motores da retomada
Responsável pela pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou os programas implementados para impulsionar a produção nacional.

“O IPI Zero para veículos de entrada e o programa Carro Sustentável estão estimulando produção, ampliando competitividade e trazendo novas tecnologias para o Brasil.”, afirmou.

Alckmin ressaltou que os incentivos dialogam com a transição energética e com a modernização da frota brasileira.

“Estamos construindo uma política automotiva que olha para o futuro, que apoia carros mais limpos, mais eficientes e mais acessíveis.”

Anfavea e montadoras projetam novo ciclo bilionário de investimentos
O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, celebrou a presença das autoridades e afirmou que a parceria com o governo tem garantido segurança às montadoras para ampliar fábricas, apostar em eletrificação e consolidar o Brasil como um player global.

O setor já projeta mais de R$ 120 bilhões em investimentos até 2033, com foco em motores híbridos, elétricos, novas plataformas e digitalização.

O Salão volta como símbolo da “nova indústria brasileira”
A edição de 2025 retorna após sete anos com foco em mobilidade sustentável, carros elétricos, conectividade e experiências imersivas. Para o governo, o evento reforça a narrativa de que o Brasil vive um novo ciclo industrial, mais moderno, verde e voltado para o mercado global.

O retorno do Salão ocorre em meio a um ciclo de investimentos de R$ 140 bilhões previstos até 2033 pelas montadoras, com foco em inovação, eletrificação e descarbonização.

Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025 acontece de 22 e 30 de novembro, no Pavilhão do Anhembi.

A repórter viajou a convite da Anfavea*

 

