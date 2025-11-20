A- A+

FMotors Lula destaca força da indústria no Salão do Automóvel e projeta Brasil como exportador de carros Presidente cita Colômbia e G20; Haddad celebra inflação baixa e Alckmin reforça IPI Zero

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (20) da abertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025, em um discurso marcado por otimismo sobre o futuro da indústria automotiva brasileira e pela defesa de novos acordos internacionais para ampliar as exportações.

Ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do presidente da Anfavea, Igor Calvet, Lula afirmou que o retorno do Salão simboliza uma nova etapa para o setor, impulsionada por investimentos, tecnologia e política industrial ativa.

Lula: “O Salão é uma vitrine do Brasil que queremos mostrar ao mundo”

Diante de empresários, jornalistas e representantes das montadoras, Lula reforçou o peso simbólico e econômico do evento.

“O Salão do Automóvel é mais que uma feira. É uma vitrine do Brasil que queremos mostrar ao mundo: um país que produz, inova, gera emprego e está pronto para competir globalmente.”, disse.

O presidente também mencionou as tratativas recentes com países latino-americanos. Segundo ele, a aproximação com a Colômbia abre espaço para um novo ciclo de exportações automotivas.

“Conversei com o presidente da Colômbia e deixei claro: o Brasil quer exportar mais carros. Temos qualidade, tecnologia e produção para ampliar nossa presença na região.”

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. | Foto: Ricardo Stuckert/PR

Lula lembrou ainda que embarca, nos próximos dias, para o G20 na África, onde pretende defender o papel do Brasil como produtor e exportador relevante de veículos, inclusive elétricos e híbridos.

“No G20, vou levar a posição de que o Brasil pode ser um grande exportador de carros limpos, sustentáveis e competitivos. O mundo precisa conhecer o que estamos fazendo aqui.”

Haddad comemora inflação baixa e ambiente econômico favorável

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou no evento que o cenário macroeconômico atual beneficia diretamente o setor automotivo.

“Estamos vivendo o menor índice de inflação em anos. Isso devolve poder de compra, garante previsibilidade às empresas e cria um ambiente muito mais saudável para a indústria e para o consumidor.”

Segundo Haddad, o comportamento controlado dos preços, aliado aos incentivos e à política industrial, cria uma base sólida para novos investimentos e para o aumento das vendas no mercado interno.

Lula observa veículos no Salão e afirma que Brasil vai ampliar exportações para países como a Colômbia e defender o setor no G20 na África. | Ricardo Stuckert/PR

Alckmin destaca IPI Zero e Carro Sustentável como motores da retomada

Responsável pela pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou os programas implementados para impulsionar a produção nacional.

“O IPI Zero para veículos de entrada e o programa Carro Sustentável estão estimulando produção, ampliando competitividade e trazendo novas tecnologias para o Brasil.”, afirmou.

Alckmin ressaltou que os incentivos dialogam com a transição energética e com a modernização da frota brasileira.

“Estamos construindo uma política automotiva que olha para o futuro, que apoia carros mais limpos, mais eficientes e mais acessíveis.”

Anfavea e montadoras projetam novo ciclo bilionário de investimentos

O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, celebrou a presença das autoridades e afirmou que a parceria com o governo tem garantido segurança às montadoras para ampliar fábricas, apostar em eletrificação e consolidar o Brasil como um player global.

O setor já projeta mais de R$ 120 bilhões em investimentos até 2033, com foco em motores híbridos, elétricos, novas plataformas e digitalização.

O Salão volta como símbolo da “nova indústria brasileira”

A edição de 2025 retorna após sete anos com foco em mobilidade sustentável, carros elétricos, conectividade e experiências imersivas. Para o governo, o evento reforça a narrativa de que o Brasil vive um novo ciclo industrial, mais moderno, verde e voltado para o mercado global.

O retorno do Salão ocorre em meio a um ciclo de investimentos de R$ 140 bilhões previstos até 2033 pelas montadoras, com foco em inovação, eletrificação e descarbonização.

Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025 acontece de 22 e 30 de novembro, no Pavilhão do Anhembi.

A repórter viajou a convite da Anfavea*

