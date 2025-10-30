Qui, 30 de Outubro

Lula destaca prisão de suspeitos de roubo do Pix pela PF

Presidente evitou discursar sobre megaoperação policial que resultou em ao menos 121 mortes

A primeira fase da operação Magna Fraus, citada por Lula, foi realizada em julhoA primeira fase da operação Magna Fraus, citada por Lula, foi realizada em julho - Foto: Evaristo Sa / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu em suas redes sociais nesta quinta-feira uma operação da Polícia Federal (PF) realizada para desarticular um esquema de fraudes bancárias suspeito de desviar mais de R$ 813 milhões de contas mantidas por bancos para operacionalizar as transferências PIX realizadas por seus clientes.

A publicação ocorre após críticas do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), que se queixou de uma suposta falta de cooperação do governo federal com as forças de segurança do Rio.

A primeira fase da operação Magna Fraus, citada por Lula, foi realizada em julho. A PF cumpriu nesta quinta-feira 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão em seis estados, além do Distrito Federal.

"Inteligência policial, tecnologia e planejamento. É com o uso dessas armas que a Polícia Federal localizou e prendeu suspeitos de integrar a quadrilha de hackers que desviou dinheiro de empresas ligadas ao PIX", disse Lula no X. O presidente classificou a operação como "mais um trabalho sério e eficaz da Polícia Federal".

