REAJUSTE Lula deve assinar medida provisória para salário mínimo de R$ 1.320 até 1º de maio Governo enviará um projeto de lei com a proposta, mas texto ainda não tem data para tramitar

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta quinta-feira (27) que o governo quer enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para estabelecer a política de valorização do salário mínimo.

O reajuste deste ano, de R$ 1.320, será dado a partir de uma Medida Provisória (MP). O texto será assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador.

-- A MP ele assina a qualquer momento, até o dia 1º de maio. O PL o governo não tem pressa de encaminhar, tem o ano todo para tramitar.

A declaração foi dada no Palácio da Alvorada após reunião com o presidente Lula e as centrais sindicais.

