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ajuste fiscal Lula deve divulgar vídeo defendendo pacote fiscal após críticas da esquerda Presidente discutiu iniciativa em reunião com ministros nesta tarde no Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve divulgar um vídeo nas redes sociais fazendo uma defesa do pacote de ajuste fiscal proposto pelo seu governo, após o projeto ter sido alvo de queixas da esquerda.

A iniciativa foi acertada em reunião com auxiliares na tarde desta terça-feira no Palácio da Alvorada, de acordo com relatos de governistas. A ideia era divulgar o vídeo ainda hoje, em meio à discussão do tema no Congresso.

Participaram da reunião ministros como o do Planejamento, Bruno Moretti, da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães e da Casa Civil, Miriam Belchior, além de líderes do governo no Congresso.

O projeto deve ter impacto de até de R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano. Entre as medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo bloqueios para perseguir o centro da meta fiscal, e a ampliação de 10% para 20% do corte linear de benefícios tributários, além de limites para compensações fiscais.

A proposta enviada pelo governo ao Congresso dividiu aliados da base fiel de Lula. Deputados como Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos vice-líderes do governo na Câmara, se queixaram publicamente do conteúdo da proposta, da falta de negociação prévia do Palácio do Planalto com os parlamentares.

Há ainda a avaliação que essa discussão, neste momento, poderia desmobilizar eleitores que foram às ruas no segundo turno para apoiar Lula contra Flávio Bolsonaro (PL).

Houve queixas também sobre a postura de governistas que atacaram quem se colocou contra a proposta. Nas redes, apoiadores de Lula se queixaram do timing da proposta e fizeram associações ao “tesouraço” que havia sido proposto por Flávio Bolsonaro e rechaçado por apoiadores do presidente.

No vídeo, de acordo com auxiliares, o presidente deve defender a proposta e afirmar que esses cortes não vão afetar benefícios sociais. Apesar das críticas, o PT na Câmara decidiu, nesta terça-feira, que irá votar favoravelmente ao texto. O tema foi discutido em reunião da bancada da sigla na Câmara.

A previsão inicial era que o Senado encerrasse a discussão da proposta nesta tarde, para que o texto pudesse seguir para apreciação dos deputados. Na semana passada, senadores aprovaram o texto-base, faltando os destaques (sugestões de mudanças ao texto).

Apesar disso, não houve acordo entre oposicionistas e governo e, dessa forma, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou que a votação ficaria para quarta-feira.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tinha indicado que, assim que o Senado concluísse a votação, o tema seria levado ao plenário da Casa.

Motta viajará para a Argentina na manhã desta quarta, para participar de fórum jurídico, mas deve retornar a Brasília na quinta-feira.

Ainda não há clareza, no entanto, se os deputados discutirão o tema nesta semana ou se isso ficará para a próxima terça-feira.

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