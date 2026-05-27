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FIM DA ESCALA 6X1 Lula deve procurar Alcolumbre para discutir fim da escala 6x1, diz ministro do Trabalho Presidentes da República e do Senado estão com as relações estremecidas desde a rejeição da indicação do advogado-geral a União Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF)

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o presidente Lula vai procurar o presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) , "em nome da classe trabalhadora" para aprovar o Senado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho semanal de 40 horas. O ministro disse ser "soldado da causa" e que também vai conversar com os senadores.

— Nós vamos conversar com o Davi, vamos conversar com o Senado. Seguramente, não vão contrariar o grito do povo trabalhador, em especial da juventude trabalhadora e da mulher trabalhadora. Eu creio que o presidente Davi terá sensibilidade — disse o ministro, após a votação do relatório da PEC pela comissão especial da Câmara.

Lula e Alcolumbre estão com as relações estremecidas desde a rejeição da indicação do advogado-geral a União Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao ser indagado se a sensibilidade vai se sobrepor à crise respondeu, o ministro respondeu:

— Com certeza. Eles (Lula e Davi), ficam três meses sem se falar, mas voltam a conversar calorosamente.

Marinho evitou fazer uma previsão para a votação da PEC no Senado, mas disse esperar que seja o mais rápido possível.

— O Senado tem o tempo dele. O que a gente pede é que eles façam mais rápido possível­. Espero que o Senado tenha sabedoria de manter o relatório para não ter que voltar para cá para depois voltar pro Senado — afirmou o ministro.

Ele destacou que o texto aprovado a PEC é resultado um processo de composição, de diferentes visões.

—Aqui tem visão respeitar o empresariado, o trabalhador e os parlamentares brasileiros, inclusive da oposição. Portanto, creio que o Senado terá sabedoria para ouvir— mencionou ministro.

Marinho afirmou que a expectativa é aprovar o relatório no plenário da Câmara dos Deputados ainda nesta quarta-feira sem modificações.

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