A- A+

Cúpula do Brics Lula deve ter reuniões com líderes de Etiópia, Nigéria e Vietnã, e receberá premier indiano Existe a expectativa de presidente brasileiro se reunir, no Rio, com primeiro-ministro da China

O presidente Luiz Inácio Lula terá encontros bilaterais à margem da Cúpula do Brics, que acontecerá neste fim de semana, no Rio de Janeiro. Segundo interlocutores do governo brasileiro, no sábado pela manhã, estão previstas reuniões com os presidentes da Etiópia, Taye Atske Selassie; do Vietnã, Luong Cuong; e da Nigéria, Bola Tinubu.

Existe a expectativa de Lula se reunir com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, provavelmente na tarde de sábado. A lista ainda não está fechada e outras solicitações de bilaterais com o presidente brasileiro estão em análise pelo Palácio do Planalto.

Premier indiano em Brasília

Após a Cúpula do Brics, na próxima terça-feira, Lula receberá o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada. A presença de Modi em Brasília será na qualidade de visita de Estado.

Está em aberto a possibilidade de, na quinta-feira, o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, ser recebido por Lula na capital federal. A morte da brasileira Juliana Marins, após cair durante uma trilha no vulcão Rinjani, deve ser um dos assuntos da agenda bilateral. O corpo de Juliana foi encontrado quatro dias após a queda e a família da jovem afirma que houve demora no resgate.

O Brics é formado por onze países em desenvolvimento: África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia.

O grupo defende o protagonismo do chamado Sul Global, o crescimento de suas economias, a cooperação em política e segurança, entre outras prioridades. O Brasil está na presidência do Brics em 2025.

Veja também