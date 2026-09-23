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bets Lula discute medidas sobre bets com ministros e avalia cenários para restringir apostas on-line A posição sobre qual ação deverá ser tomada também divide os auxiliares do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros de seu governo para discutir medidas para restrição das bets. O petista tem endurecido o tom ao tratar do tema em discursos recentes e afirmado que sua posição pessoal era de acabar com a permissão dessas apostas no país.

De acordo com auxiliares, virou uma prioridade para Lula apresentar alguma resposta contra os jogos ainda antes do primeiro turno.

Apesar disso, não houve anúncio formal após o encontro, e auxiliares de Lula afirmaram que ainda estão sendo analisados os cenários possíveis. Há duas possibilidades principais em discussão: acabar com cassinos on-line (que inclui o jogo do tigrinho) e restringir publicidade de bets — considerado mais provável — ou uma banir também as apostas de quota fixa.

Essa última modalidade é aquela em que o jogador aposta em evento real, como partidas de futebol.

Na reunião desta quarta-feira, estavam presentes integrantes de pastas como da Justiça e Segurança Pública, da Casa Civil, da Fazenda, do Planejamento e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

A posição sobre qual medida deverá ser tomada também divide os auxiliares de Lula.

Há receios na equipe econômica, por exemplo, da insegurança jurídica que pode provocar uma decisão mais dura contra as bets, além dos prejuízos com a falta da arrecadação.

Também há dúvidas se, uma vez proibidas as apostas esportivas, quais serão os mecanismos de fiscalização do governo para evitar uma migração para a ilegalidade.

Por outro lado, há aliados do presidente que defendem uma resposta incisiva diante das consequências que essas apostas estão gerando na saúde da população e no endividamento das famílias. Também há receios de qual impacto essa decisão pode ter nas eleições.

O ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais) afirmou em entrevista ao Globo que o governo não pode ficar à mercê do Legislativo e que a situação das bets no país hoje "exige uma mudança" e que o governo "vai agir".

A expectativa é que seja assinada uma medida provisória (MP), que já tem efeito imediato.

De acordo com auxiliares, havia um plano de fazer um anúncio de medidas contra bets em um ato nesta quarta-feira com artistas no Rio.

Parte desses artistas participou de uma reunião com Lula no Palácio do Planalto no começo deste mês para discutir os problemas provocados pelas apostas.

Mas de acordo com um ministro que esteve no encontro do Alvorda, as medidas não serão tornadas públicas por enquanto.

O governo federal inaugurou uma ofensiva contra as bets no Brasil nos últimos meses com uma série de medidas buscando diminuir os impactos das apostas. Há uma preocupação do próprio presidente Lula.

Nas últimas semanas, o próprio Lula incorporou o combate a essas apostas em seus discursos e, nos últimos dias, levou esse tema ao horário eleitoral.

Na peça que foi veiculada, o presidente da República conversando com pessoas afetadas pelas bets ou depoimentos de familiares.

Ele diz que irá “jogar muito duro” para que o governo possa “fazer que mais dinheiro sobre para você cuidar da sua família”.

O vídeo também apresenta a linha do tempo da regulamentação das apostas esportivas no Brasil. A narradora diz que a regulamentação foi aprovada no governo Michel Temer (MDB) e que deveria ter sido regulamentada na gestão Jair Bolsonaro (PL-RJ), mas isso não ocorreu.

O petista também tratou das bets em discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York (EUA), nesta terça-feira.

— A indústria bilionária das bets transforma o vício em lucro. Sua disseminação vertiginosa está endividando e destruindo lares. O Brasil não vai tolerar esse modelo de negócio.

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