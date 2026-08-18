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taxa das blusinhas Lula diz em vídeo acreditar que Alcolumbre e Motta vão aprovar fim da taxa das blusinhas Medida provisória perderá validade no dia 8 de setembro

Com risco de ver a medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas perder validade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, em vídeo gravado e distribuído por sua campanha à reeleição, acreditar que os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vão trabalhar para que a cobrança não volte. A MP vence no dia 8 de setembro.

— Eu estou muito otimista com a aprovação da medida provisória que eu mandei para acabar com a taxação das blusinhas.

A taxação inside sobre compras de até US$ 50.

— Eu não sei porque algumas pessoas estão incomodadas achando que isso prejudica o comércio. Se você entrar em uma loja qualquer, você vai ver que as roupas vêm, sabe, de Bangladesh, do Vietnã, vêm da China. Eu estou convencido que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, vão votar e a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas.

Lula ainda defendeu que o fim da cobrança é uma "questão de justiça":

— A classe média alta viaja para fora, ela pode gastar US$ 2 mil e não paga imposto. Por que uma pessoa da periferia, uma mulher, uma jovem, um menino, compra um negócio de US$ 50 dólares e querem taxar? É apenas uma questão de justiça e eu tenho certeza que, se tratando de justiça, o Senado e a Câmara vão votar para que o povo brasileiro possa comprar as coisas que eles precisam sem ninguém perturbá-los.

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