Lula diz não ser contra trabalho aos domingos, e defende "jornada diferenciada" para comerciários

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que não é contra o trabalho aos domingos, mas defendeu uma "jornada diferenciada" para empregados do comércio.

O governo editou e depois suspendeu uma portaria que dificultava o trabalho aos feriados nesse e em outros setores da economia.

— Eu não sou contra o trabalhador do comércio trabalhar no domingo, porque muita gente só pode ir fazer compra no final de semana, ou às 19h, 20h da noite. Tem gente que não pode de dia. Mas isso não significa que você tem que obrigar o cara a trabalhar todo sábado e domingo — disse Lula.

As declarações foram feitas em evento de assinatura de projeto de regulamentação do trabalho de motoristas por aplicativo.

Lula defendeu uma nova categoria para trabalhadores do comércio.

— Assim como nos hospitais existem os plantonistas, você pode criar uma nova categoria para os comerciários. Nós temos que resolver o problema dos comerciários. Os sindicatos não são contra de trabalhar no domingo, eles querem que tenha uma jornada diferenciada para atender o que os trabalhadores precisam e o que os empresários precisam — completou Lula.

No fim de setembro, o Ministério do Trabalho decidiu manter suspensa por mais 90 dias a portaria que trata sobre o trabalho no comércio nos feriados. A medida, que entraria em vigor em 1º de março, dificultava as atividades em dias de folga.

A medida causou polêmica em 2023 ao derrubar regra do governo Jair Bolsonaro que permitia o trabalho aos feriados sem acordo com entidades representativas dos trabalhadores. A portaria da atual gestão passava a exigir negociação coletiva. Com a repercussão negativa, a portaria foi suspensa e o governo passou a negociar exigências.

