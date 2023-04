A- A+

brasil Lula diz para ministros que "a obsessão do governo agora tem que ser fazer investimentos" Lula se reuniu com 20 ministros no Palácio do Planalto em primeira grande agenda após a pneumonia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a ministros nesta segunda-feira (3) que a "obsessão do governo" deve ser criar investimentos e condições para estimular o crescimento do país. Lula disse ainda que está "otimista" com a proposta de parcerias público-privadas (PPPs) que o governo está discutindo.

"A obsessão do governo agora tem que ser fazer os investimentos, criar condições. Estou otimista com a proposta de PPP que vamos colocar em discussão, estou muito otimista. Temos que ter como obsessão fazer esse país voltar a crescer" afirmou Lula durante reunião com ministros.

Como O GLOBO mostrou, uma das alternativas em análise pela equipe econômica é usar um fundo para cobrir eventuais calotes de governadores e prefeitos, ponto recorrentemente criticado pelo setor privado. Um dos principais focos do programa será o investimento em mobilidade urbana, como metrô, veículos leves sobre trilhos (VLTs) e BRTs, o sistema de corredor para ônibus. Também podem ser incluídas obras em rodovias e projetos de resíduos sólidos e iluminação pública.

Lula deu a declaração durante reunião com 20 ministros no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Essa é a primeira agenda do presidente fora do Palácio da Alvorada após uma semana de compromissos limitados enquanto se recuperava de uma pneumonia bacteriana.

O presidente tem se reunido com grupos de ministérios separados por temáticas para otimizar os encontros e as pautas de cada pasta. A ideia é que essas reuniões sejam uma primeira apresentação das ações desenvolvidas por cada ministério nos cem primeiros dias de governo e para o restante da gestão.

Na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, quando o governo completa a marca de cem dias, Lula fará uma reunião com toda a Esplanada para levantar as ações feitas até a data e as que serão apresentadas até o final do ano.

"O objetivo dessa reunião é fazer um levantamento de como está cada ministério nesse momento, como está preparando as suas atividades porque na segunda feira, dia 10, vamos ter a reunião de 100 dias de governo, que vamos fazer avaliação do que conseguimos recuperar e colocar em funcionamento" afirmou Lula, completando: "Ao fazer uma avaliação dos cem dias, a gente vai ter que anunciar o que vamos fazer para frente porque os cem dias vão fazer parte do passado."

A intenção do governo é que as PPPs façam parte do plano de obras nos moldes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), marca das gestões petistas de Lula e Dilma Rousseff.

As PPPs são um modelo de concessão que pode envolver construção, operação e manutenção de diferentes ativos e serviços. No caso das concessões puras — como nos aeroportos federais — o ente privado é remunerado exclusivamente por meio da tarifa cobrada dos usuários.

A parceria público-privada pode ser usada para garantir uma tarifa mais barata e também em áreas onde a atratividade para o setor privado é menor. Por isso, o governo considera o modelo especialmente vantajoso em segmentos como o de mobilidade, de maneira a não onerar demasiadamente a tarifa do consumidor.

Lula ainda se mostrou otimista com o crescimento da economia e que não "concordava "com as avaliações negativas sobre o crescimento do PIB. Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira mostrou estabilidade no crescimento econômico neste ano e mostrou uma média de crescimento de 0,90% do PIB para 2023.

"Eu disse para o Haddad que não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0 não sei das quantas, 0,1. Vamos ver o que acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, comprar mais, vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto importante."

O presidente disse ainda que "vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão prevendo" e que dependeria da disposição e do discurso da área econômica e produtiva porque "ninguém vai investir em cavalo que não corre".

