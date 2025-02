Lula diz que anunciará três medidas de crédito: "Dinheiro bom é na mão do povo"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que vai anunciar três medidas de ampliação de crédito para população. Segundo o presidente, "dinheiro bom é na mão do povo".

— O Brasil vai crescer mais, porque tem uma coisa acontecendo nesse país, temos o menor nível de desemprego da história, crescimento da massa salarial e a quantidade de crédito que nunca teve e vamos anunciar mais três políticas de crédito nesse país — disse Lula em discurso nesta sexta.

O governo trabalha para anunciar uma nova modalidade de crédito consignado privado sem nenhuma limitação dos juros que poderão ser cobrados até meados de março. O ministro Fernando Haddad afirmou nesta quinta que o projeto será enviado ao Congresso ainda antes do Carnaval.

Lula defendeu que outros setores da sociedade, como trabalhadores, pequenos trabalhadores ruais, e pequenos empreendedores tenham acesso a um crédito barato.

— Porque dinheiro bom não é aquele que vai para mão do rico, que ele compra dólar e fica explorando é aquele que vai para mão do povo, para o trabalhador, para o pequeno trabalhador rural, pequeno empreendedor individual — completou o presidente Lula.

Consignado privado

O governo deve enviar ao Congresso Nacional o novo formato do consignado privado sem nenhuma limitação dos juros que poderão ser cobrados. O plano é começar a operação via eSocial por volta do dia 12. Técnicos do Executivo e dos bancos estão trabalhando no sistema.

Os bancos vão poder ofercer esse crédito inicialmente diretamente no aplicativo dos bancos. Depois, em todos os demais canais.

A medida atende o pleito dos bancos e contraria o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que queria um desenho nos moldes do consignado do INSS.

A proposta que será enviada pelo governo deve conter apenas o "básico" para operacionalização da modalidade a partir da base de dados do eSocial, sistema do governo em que as empresas registram as informações de seus funcionários com carteira assinada, público-alvo da modalidade.

