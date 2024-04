Lula diz que banqueiro e empresário não precisam do Estado, mas exigem superávit e empréstimos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira, que banqueiro e grande empresário não precisam do Estado, mas que querem superávit primário e empréstimo do Estado.

A declaração foi dada durante a 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Brasília.

— Fomos eleitos para atender exatamente a parcela da sociedade que precisa do Estado. Os banqueiros não precisam do Estado, mas exigem que o Estado faça superávit primário e coloque à disposição dele bilhões. Os grandes empresários não deveriam precisar do Estado, mas precisam do Estado porque vivem pegando dinheiro emprestado do Estado — disse.

Lula ainda repetiu o discurso de que os mais ricos pagam pouco de Imposto de Renda e que ele, enquanto presidente, precisa governar para todos, mas priorizando quem realmente precisa.





— Quem é que precisa do Estado? O povo trabalhador, a classe média baixa que paga 80% de Imposto de Renda neste país. Porque rico também paga muito pouco Imposto de Renda, quem paga é quem trabalha e recebe contracheque no fim do mês — afirmou.

As declarações ocorreram num momento em que o governo discute se vai manter ou não a meta de fazer um superávitit de 0,5% do PIB em 2025. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a revisão dessa meta esta na mesa. Para este ano, a meta é um déficit zero.

