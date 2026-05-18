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Lula diz que Brasil vende combustível no melhor preço durante cerimônia de anúncios da Petrobras

Declaração dele foi feita nesta segunda-feira (18), durante uma cerimônia de anúncios relativos à Petrobras, em Paulínia (SP)

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma comparação sobre os preços dos combustíveis no mundoLuiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma comparação sobre os preços dos combustíveis no mundo - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma comparação sobre os preços dos combustíveis no mundo e declarou que o Brasil pode ser o que possui menores cifras na crise global. A declaração dele foi feita nesta segunda-feira (18), durante uma cerimônia de anúncios relativos à Petrobras, em Paulínia (SP).

"Nessa crise do combustível, o Brasil é possivelmente o país que está vendendo diesel e a gasolina no menor preço. Poucos países do mundo estão juntos conosco", declarou Lula.

Lula voltou a criticar a imprensa por matérias que, segundo ele, servem para impulsionar a ideia de privatização da Petrobras: "Sempre aparece um gênio, daqueles que faz uma manchete no jornal."

O presidente disse ainda que a ideia de venda da estatal também é feita por governantes.

"Sempre aparece, de vez em quando, alguém que governa este País e diz que a Petrobras é deficitária, que a Petrobras custa muito caro, que diz que os preços da Petrobras são muito altos. As pessoas então prometeram privatizar a Petrobras", comentou Lula

Assim como na quinta-feira passada, quando esteve em Camaçari (BA), Lula criticou a venda da BR Distribuidora. O petista afirma que isso foi feito porque uma venda total da Petrobras é uma medida impopular.

"O que o Brasil ganhou com a privatização da BR? A BR foi privatizada porque os sonhos que eles tinham de privatizar a Petrobras seriam altamente recusados pelo povo, e eles então resolveram ir vendendo os pedaços", afirmou o presidente.

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Investimentos da Petrobras
A Petrobras anunciou investimentos de R$ 37 bilhões no estado de São Paulo até 2030 no fortalecimento do refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outros.

Com a expansão, a Petrobras estima a geração de cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

Parte desse valor (R$ 6 bilhões) será aplicada na Replan, a maior refinaria da Petrobras, responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território brasileiro. Pelo faturamento anual, a refinaria representa aproximadamente 1% do PIB do Brasil.

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