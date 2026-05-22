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combustíveis Lula diz que briga 'todo santo dia' para que preços nas bombas de combustíveis baixem Ele disse que se reúne semanalmente com ministros e com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que briga "todo santo dia" para que os preços nas bombas de combustíveis baixem. "Eu brigo todo santo dia para baixarem."



Ele disse que se reúne semanalmente com ministros e com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para "não deixar que os efeitos da guerra do Irã tragam problemas para o comprador de feijão no Brasil".



As declarações foram dadas em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

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