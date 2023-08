Lula diz que Campos Neto não 'entende de povo' mas espera corte de juros pelo Banco Central

A- A+

Em conversa com correspondentes internacionais na manhã desta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre a reunião do Copom que decidirá a taxa básica de juros, hoje em 13,75%.

Em mais uma rodada de críticas ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula disse que o economista não entende de Brasil e de povo, mas espera que a queda da Selic comece já nesta quarta-feira.

- Com 4% de inflação ao ano dá para guardar dinheiro embaixo do colchão. Acontece que esse rapaz que está do Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo - afirmou Lula.

- Esperamos que hoje o Copom tome a decisão que já deveria ter tomado há três reuniões de reduzir a taxa de juros, vamos ver o que vai acontecer - completou o presidente.

Segundo Lula, com a queda da inflação, e a manutenção dos juros, os juros reais do país ficaram maiores (quando se desconta dos juros a inflação). Isso fez, segundo o presidente, o país ter a maior taxa de juros reais do mundo.

Veja também

Brics Lula defende a aumento do Brics, com entrada de países como Arábia Saudita e Argentina