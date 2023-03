A- A+

Reunião com Haddad Lula diz que conversou com Haddad, mas ainda não viu o arcabouço fiscal Presidente afirma que terá nova reunião até esta quinta-feira (16)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (15) que terá uma conversa até esta quinta (16) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ver o projeto do novo arcabouço fiscal. Após sair de almoço com o Comando da Marinha, Lula indicou que teve apenas uma conversa inicial com Haddad, e que não teria visto o desenho da proposta.

— Deixa eu ver primeiro. Quando eu ver, eu terei o maior prazer de conversar com vocês, contar tudo que vai ser colocado no arcabouço. Mas eu ainda não vi. Eu tive uma primeira conversa com o Haddad, ele ficou de aprontar e quando ele aprontar, eu vou ver. Assim que eu ver, a hora que for aprovado, vocês vão ser a segundas pessoas a saberem do arcabouço — disse Lula à imprensa.

Em seguida, Lula falou que o assunto será discutido em breve.

— Eu ainda vou fazer reunião com Haddad pra discutir arcabouço. Até amanhã vou me reunir.

Nesta quarta-feira, Fernando Haddad afirmou, contudo, que a nova regra de controle dos gastos públicos foi entregue para avaliação de Lula. Com eventual aprovação do presidente, a proposta será anunciada oficialmente.

A ideia de Haddad é divulgar a proposta antes da viagem de Lula e do ministro à China, programada para o dia 24. O aval do presidente é a última etapa antes de a proposta seguir para o Congresso Nacional.

— (O novo arcabouço fiscal) já está no Planalto. Estamos acompanhando com a equipe (do Ministério) — disse Haddad, após voltar para o Ministério da Fazenda.

