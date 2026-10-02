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PRESIDENTE Lula diz que discute com BC proibir bancos de emitirem mais de um cartão de crédito por pessoa Presidente falou que não pode permitir que a sociedade se individe de 'forma irresponsável'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que está discutindo com o Banco Central (BC) a proibição de que as instituições financeiras disponibilizem mais de um cartão de crédito por pessoa.

"Estamos discutindo com o Banco Central. Vamos proibir os bancos de dar mais de um cartão de crédito por pessoa", disse Lula, em entrevista ao Flow Podcast.

O presidente relatou o caso de uma pessoa que, segundo ele, recebeu quatro cartões e contraiu uma dívida de R$ 80 mil. O petista ainda falou em "moralizar a questão do crédito" no país e disse que o presidente do BC, Gabriel Galípolo, sabe do problema.

"Precisamos fazer uma reformulação na economia brasileira. Meu pessoal da economia sabe, o Galípolo sabe, que vamos ter que moralizar essa questão de crédito. Não é possível a gente permitir a sociedade se endividar de forma irresponsável. Vamos tentar cuidar disso com carinho".

Na semana passada, o governo lançou o programa Desenrola 3.0, que mira acabar com até R$ 150 bilhões em dívidas das famílias brasileiras. A proposta é que a União compre com desconto mínimo de 90% as dívidas das instituições financeiras credoras e repasse esse desconto para os devedores, que poderão quitar a dívida à vista ou parcelar o saldo remanescente.

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