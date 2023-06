Lula diz que economia deve crescer "acima de 2%" e volta a criticar BC por taxa de juros

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a economia brasileira vai crescer acima de 2% este ano. Em entrevista a rádios de Goiás, Lula afirmou que se acontecer o que ele está pensando, o Produto Interno Bruto (PIB) poderá ficar acima de 2,5%.

Lula citou sua previsão de crescimento econômico ao lembrar que na viagem a Hiroshima, no Japão, enquanto discutia a política econômica com o G7, conversou com a diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, que fazia uma previsão de crescimento de 0,9% do PIB no Brasil.

"Eu disse para ela que eu queria encontrar com ela no final do ano, porque eu vou no final do ano para a Índia numa reunião do G20. Eu quero no final do ano provar para ela que ela estava errada com relação ao PIB brasileiro. Vamos crescer mais que 0,9%. Vamos crescer acima de 2%, 2,5% e se acontecer o que estou pensando a gente pode até crescer um pouco mais."

O presidente voltou a criticar a taxa de juros do Banco Central em meio ao endividamento da população:

"Não tem explicação nesse país a taxa de juros a 13,25% com inflação a 4,5%. Não tem nenhum sentido, nenhuma explicação. Não temos inflação de demanda, o povo não está comprando. Temos 72% da população brasileira endividada."

Veja também

economia Petrobras não fará oferta por Braskem, diz agência