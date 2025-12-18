A- A+

DIPLOMACIA Lula diz que envia mensagens a Trump sobre tarifaço a cada 15 dias Presidente se diz otimista quanto a um acordo com o governo dos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (18) que tem enviado mensagens quinzenais ao líder americano Donald Trump sobre as negociações para por fim ao tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos às exportações brasileiras.

Trump ampliou a lista de isenções às tarifas nas últimas semanas , mas a sobretaxa ainda afeta exportações brasileiras, sobretudo de produtos manufaturados e máquinas.

"Do ponto de vista comercial estamos discutindo e acho que vamos chegar a um acordo. A cada 15 dias estou tomando a atitude de mandar uma mensagem pessoal para o Trump: "está faltando tal coisa, está devagar tal coisa". Porque quem engorda o porco é o olho do dono. Se eu fingir que eu esqueço, eu que tenho interesse, ele acha que está tudo resolvido. E eu não, tenho que cobrar", disse Lula em conversa com jornalistas.

O presidente se disse otimista e reafirmou que não quer conflitos com a gestão do republicano, mas também ressaltou que, se não houver um avanço na questão do tarifaço, o Brasil poderá retaliar.

"Se chegar um momento em que a gente entenda que não vai ter solução, temos que colocar em prática a reciprocidade. Eu não tenho interesse, meu interesse é continuar com a boa relação com os Estados Unidos da forma mais civilizada, como sempre foi", disse Lula.

