Reforma Tributária Lula diz que está "extremamente feliz" com a Reforma Tributária Presidente participou da cerimônia de promulgação da mudança no sistema de impostos

Ao discursar na sessão de promulgação da Reforma Tributária, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o texto não vai resolver todos os problemas, mas é a demonstração de um Congresso independente.

— Certamente ela não vai resolver todos os problemas, mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro ele mostrou — disse.

A cerimônia foi marcada por uma disputa entre as bancadas apoiadoras do governo e da oposição, que com momentos de aplausos e vaias para o presidente da República.

Lula afirmou que o Congresso é a cara da sociedade brasileira, e agradeceu aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

— Esse Congresso quer goste ou não do presidente é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022.

Lula, disse que está feliz e apresentou uma série de indicadores econômicos positivos.

— Hoje, nesse dia 20 de dezembro, eu estou extremamente feliz. Feliz porque a economia cresceu mais do que todo e qualquer economista imaginava. Feliz porque a inflação está caindo, feliz porque o juros está diminuindo, feliz porque o emprego está crescendo, feliz porque o salário mínimo está aumentando. Feliz porque eu tenho certeza que o povo está feliz.

Lula afirmou que a fotografia da reforma é histórica e não precisa gostar do governo ou do presidente.

— Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guarde essa foto e se lembrem, que contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma Reforma Tributária. Eu não sei se todos vocês têm noção da fotografia do dia de hoje.

A Reforma Tributária foi promulgada em sessão solene do Congresso Nacional com a presença de diversas autoridades.

Ele terminou o discurso agradecendo a Deus.

— Eu tenho certeza que temos que agradecer a Deus. Porque somente com um todo poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como esse vote pela primeira vez uma politica tributaria para começar a resolver o problema do povo pobre.

