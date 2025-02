A- A+

presidente do brasil Lula diz que Estado deve "garantir direitos e proteção" aos empreendores Afirmação foi feita em discurso numa cerimônia pública, quando falava com otimismo sobre o crescimento econômico

Sem citar medidas específicas ou que estejam em estudo pelo governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o Estado deve “garantir direitos e proteção” aos trabalhadores que prefiram trabalhar como empreendedores, em vez de ter emprego formal. O presidente fez os comentários em discurso numa cerimônia pública, quando falava com otimismo sobre o crescimento econômico e a importância de distribuir a renda.

-- Precisamos do emprego com carteira assinada, mas temos que levar em conta uma coisa importante: nem todo mundo hoje quer assinar a carteira. Tem gente que quer ser empreendedor – afirmou Lula, dirigindo-se ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que também participou da cerimônia.

Segundo Lula, a internet impulsionou o empreendedorismo, e “o Sebrae tem que ajudar”.

-- As pessoas não querem ficar numa fábrica das 6h da manhã às 8h da noite. Não querem trabalhar de doméstica para ficar limpando a sujeira e o banheiro dos outros. Querem ser empreendedores. A molecada de hoje não quer mais trabalhar na fábrica para ganhar R$ 1.600. Muitas vezes, prefere trabalhar por conta própria, quer trabalhar meio dia, para ser mais livre. Eles não são como eu era quando tinha 14 anos – disse o presidente.

Por isso, continuou Lula, o governo precisa criar condições para que “tenha financiamento” para quem quer ser empreendedor.

-- O que temos que fazer? Obrigar esses jovens a ficar dentro da fábrica? Não, temos que criar condições para que ele possa fazer o trabalho dele com prazer e com alegria, e os empresários vão ter que compreender que temos que fazer muitos acordos com os trabalhadores, para que possamos atender as novas necessidades do povo brasileiro.

Mesmo diante das novas necessidades, o Estado precisa oferecer proteção para esses trabalhadores, segundo Lula.

-- O papel do Estado? Ajudar essas pessoas a trabalhar livres, mas, quando tiver uma desgraça, essas pessoas não têm proteção. E precisamos garantir a proteção para essas pessoas.

O presidente Lula fez o discurso no Porto de Itaguaí, na Baía de Sepetiba, em cerimônia para a assinatura do contrato de concessão de um terminal portuário de minério de ferro pela Cedro Participações, grupo mineiro que tem negócios na mineração e no agronegócio. A concessão prevê um total de R$ 3,6 bilhões em investimentos no terminal.

