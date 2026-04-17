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minerais críticos Lula diz que fará acordo sobre minerais críticos com países que quiserem negociar com o Brasil Governo brasileiro firmou parceria sobre o setor com a Espanha nesta sexta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que fará acordo sobre minerais críticos com todos países que estiverem dispostos a colaborar com o Brasil. Em Barcelona, Lula firmou nesta manhã uma parceria sobre terras raras com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

Durante a coletiva, Lula foi questionado sobre acordos de minerais críticos com outros países e pressão do governo dos Estados Unidos pela exploração em países como Ucrânia. O presidente ressaltou que o governo pretende garantir a soberania do país neste setor.

— Nós iremos construir parceria com quem quiser construir, quem quiser nos ajudar, nos transferir tecnologia, mas ninguém, ninguém, no nosso Brasil, será dono da nossa riqueza mineral. — disse o presidente.

Nesta sexta, Lula participa da 1ª Cúpula Brasil–Espanha, evento que marca a parceria entre os dois países. Na sequência do evento foram assinados acordos e memorandos em diversas áreas, como de minerais críticos e outros assuntos como violência de gênero e segurança.

— A parceria que firmamos hoje com a Espanha mostra que é possível fazer diferente (...) assumimos o compromisso de cooperar em diferentes etapas da cadeia de minerais estratégicos, gerando conhecimento e agregando valor — disse o presidente Lula.

Lula chegou em Barcelona na noite desta quinta. Depois da Espanha, a comitiva brasileira seguirá para Alemanha e Portugal, e retorna na próxima terça-feira.

Nesta noite, o presidente brasileiro vai participar de jantar promovido pelo governo espanhol aos líderes do Fórum Democracia Sempre, no Museu Nacional de Arte da Catalunha.

Venezuela

Lula também defendeu, durante a coletiva, que a Venezuela deve governar sem a tutela de outro país sobre suas decisões políticas. Sindicalistas e trabalhadores protestaram nesta quinta na Venezuela em frente à Embaixada dos Estados Unidos pedindo novas eleições.

— Quem deve decidir o destino da Venezuela são os venezuelanos, a atual presidente está no poder legitimamente, se ela quer convocar eleição ou não é problema dela e do partido dela, já tenho muitas preocupações no Brasil para ficar me preocupando com a Venezuela. Eu só quero que a Venezuela fique bem, e volte a ser um país sem a tutela de ninguém.

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