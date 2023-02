Lula diz que governo apresentará lei para garantir salários iguais entre homens e mulheres

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (28), que o governo apresentará para o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, um projeto de lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Essa deve ser a principal ação do governo para a data.

O presidente não deu detalhes sobre o texto e nem informou quando ele será apresentado ao Congresso Nacional para análise. Com a proposta, a ideia do governo é aumentar a autonomia financeira das mulheres também como forma de promover a saída de espaços de violência doméstica.

-- Vamos apresentar definitivamente a tal da lei que vai garantir que a mulher definitivamente receba o salário igual ao homem se ela exercer a mesma função do homem -- afirmou.





A proposta era uma promessa de campanha da agora ministra Simone Tebet (Planejamento). O apoio da ex-senadora a Lula no segundo turno é visto como diferencial para o resultado das eleições. O petista abraçou algumas propostas apresentadas por ela durante a campanha em seu plano de governo.

Lula deu as declarações durante evento no Palácio do Planalto marcou a retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea).

Atualmente, a Consolidação das Lei do Trabalho (CLT) prevê condições para que homens e mulheres na mesma função recebam salários iguais. O texto considera "trabalho de igual valor" a função executada '"com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica" desde que tenham mais de quatro anos de diferença do início da prestação do serviço para o empregador e dois anos de diferença de tempo na função.

Lula afirmou que atualmente, há tantas nuances na legislação que dificulta a igualdade salarial.

Veja também

Brasília Reforma tributária: agronegócio apresenta demandas e relator reconhece que não haverá unanimidade