presidente do brasil Lula diz que governo não está disposto a ser tratado como 'subalterno' em negociação de tarifaço Fala foi feita em abertura de reunião ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo está disposto a negociar com os Estados Unidos em igualdade de condições sobre o tarifaço de Donald Trump, mas não a ser tratado como "subalterno". A declaração foi dada na abertura da reunião ministerial nesta terça-feira (26).

Lula disse que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição para negociar "com quem quer que seja o assunto que for", sobretudo na questão comercial.

— Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fôssemos subalternos. Isso nós não aceitamos de ninguém, de ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro — afirmou ele.

Lula disse que o governo dos EUA está se comportando como "imperador" do planeta Terra, com ameaças ao mundo inteiro. O petista citou que o presidente Donald Trump publicou nesta segunda-feira nova ameaça a quem "mexer com as big techs".

— Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado com o Império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer esse país democrático, soberano e republicano, que é o que nós aprendemos a construir.

O governo prepara dois projetos para regulamentação das atividades dessas empresas. Nesta segunda, o presidente dos Estados Unidos ameaçou impor tarifas adicionais a produtos de determinados países importados pelos americanos e restrições de exportação sobre tecnologias avançadas e semicondutores, em retaliação a impostos sobre serviços digitais que afetam empresas americanas de tecnologia.

O presidente ainda mencionou a viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México com o objetivo de fortalecer as relações comerciais com o vizinho latino.

— O companheiro Alckmin vai fazer uma viagem muito importante para o México a pedido da presidente Claudia (Sheinbaum), aceitando um oferecimento meu após a taxação dos EUA. Eu conversei com a presidente Claudia e disse que ia mandar meu vice, alguns ministros e empresários para que a gente possa descobrir o potencial de relação que tem entre Brasil e EUA. Eu acho que essa viagem será um sucesso.

O reuniu na manhã desta terça-feira, no Palácio do Planalto, sua equipe de ministros para projetar a entrega de ações consideradas prioritárias pelo governo. Na abertura da reunião, transmitida à imprensa, o presidente criticou o tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros, a guerra em Gaza e falta de regulamentação de big techs.

Lula e seus ministros também usaram um boné com os dizeres "O Brasil é dos Brasileiros". O acessório passou a ser utilizado em fevereiro por integrantes do governo brasileiro como resposta ao boné que traz os dizeres "Make America Great Again" (faça os EUA grandes de novo, em tradução livre), marca da gestão Trump, que já foi utilizado por opositores, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

