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IMPORTAÇÃO Lula diz que governo vai anunciar medida para aliviar aumento da "taxa das blusinhas" Medida é defendida por ala política do governo, que projeta aumento de popularidade com revogação do imposto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o governo vai anunciar uma medida para aliviar o aumento de preços causado em produtos comprados online com a chamada "taxa das blusinhas".

Em entrevista ao site 247, Revista Fórum e DCM, ao ser questionado se o governo vai revisar a taxa cobrada sobre os produtos, Lula disse que ainda vai anunciar uma medida sobre o assunto.

— Eu só não posso anunciar o que vamos fazer (sobre taxa das blusinhas), porque temos um plano de trabalho, e ainda vamos fazer o anúncio, e só vamos fazer isso quando estiver tudo pronto, porque ao anunciar vai demorar 40 dias para entrar em vigor.

Desde 2024, após projeto ser aprovado no Congresso Nacional, se estabeleceu uma cobrança de 20% sobre importações de até US$ 50. Lula diz que o projeto foi apoiado pelo governo na época, mas que ele não concordava com a medida.

— O Congresso aprovou, sob pressão do comércio varejista comerciante de São Paulo, Rio de Janeiro, as lojas mais organizadas fizeram uma pressão, o que foi um absurdo. Nós concordamos com o Congresso, mas eu achava desnecessário o aumento das blusinhas, porque são compras muito pequenas, de R$ 20, R$ 70, que não tem nada muito significativo, mas as pessoas de baixo poder aquisitivo compravam aquilo e ainda compram, eu sei do prejuízo para esses cidadões — disse na entrevista.

Como mostrou o Globo, o governo voltou a avaliar a revogação da taxa. O movimento novamente é liderado pela ala política, especialmente o ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação da Presidência, de olho na popularidade nas vésperas da eleição presidencial.

Na entrevista, Lula também disse que ainda estuda incluir medidas para alívio de dívidas criadas com financiamento estudantil no programa mais amplo que é formulado pelo governo.

— A ideia básica é poder fazer com que sobre alguma coisa para o povo brasileiro, a gente não tinha discutido Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) na primeira reunião, mas outra vez o pessoal do Fies está devendo, então a gente vai ter que colocar também como a gente vai aliviar a conta do cara que fez um crédito para estudar e está com dificuldade de pagar

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