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Economia Lula diz que governo vai recomprar refinaria da Bahia e defende estoque regulador de combustíveis Presidente afirmou ter ficado decepcionado por estatal não fazer armazenamento para momentos de crise

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira (20) que a Petrobras tenha um estoque regulador de combustíveis para momentos de crise, como o vivido agora por causa da guerra no Irã, e disse também que irá recomprar a Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, privatizada em novembro de 2021 no governo de Jair Bolsonaro.

"Nós fazemos as coisas que precisam ser feitas. Eles venderam a refinaria da Bahia, nós vamos comprar a refinaria da Bahia, pode demorar um pouco, mas nós vamos comprar", disse Lula, durante evento na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), em que foram anuncioados investimentos de R$ 9 bilhões pela Petrobras.

Em seguida, ao se dirigir à presidente da Petrobras, Magda Chambriard, Lula afirmou ter descoberto agora durante as discussões sobre os efeitos da guerra, que a Petrobras não tem estoque regulador.

"Magda, sabe de outra decepção minha? Eu perguntei pra Magda, que eu trato ela de presidente Magda, toda poderosa. Eu falei: poderosa presidenta, me conte uma coisa, nessa crise de petróleo, por que a gente produz 70% do que a gente consome e a gente importa 30% de óleo diesel mas a gente não tem estoque regulador? Ela falou: não. Eu fiquei muito decepcionado, porque a vida inteira, eu acreditei que a Petrobras tinha estoque regulador".

O presidente ainda falou que há um plano de fazer com que a Petrobras tenha um estoque regulador.

"Nós precisamos, ao longo do tempo, construir um estoque regulador para a gente não ser vítima do que está acontecendo hoje. E se essa guerra durar 30 dias? E se essa guerra durar 40 dias? E se o Irã não deixar sair nenhum barril de petróleo do estreito de Ormuz?"

Lula ainda revelou ter ficado “preocupado” nesta semana e determinado que a presidente da Petrobras retornasse de uma viagem que fazia a Nova York para discutir uma solução para a alta de preços. Também voltou a criticar a guerra.

"Qual é a razão pela qual um trabalhador mineiro tem que pagar mais caro o preço do ônibus por conta dessa maldita guerra? Por que o pobre da América Latina tem que pagar, o pobre da Ásia tem que pagar? Por que as coisas sempre arrebentam do lado do povo pobre."

"Agora qual é a razão pela qual um trabalhador mineiro tem que pagar o preço do óleo por conta dela?"

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