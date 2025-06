A- A+

Declaração Lula diz que não gostam dele por causa de projeto que aumenta IR para mais ricos Presidente fez discurso alinhado com nova estratégia do governo de enfatizar a justiça tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que algumas pessoas não gostam dele por causa do projeto que eleva o imposto de renda de pessoas ricas para compensar a isenção para quem recebe até R$ 5 mil.

O petista também afirmou que o seu lado na política é o do “povo trabalhador, dos professores e da classe média baixa”.

Depois da derrota histórica no Congresso nesta semana com a derrubada do decreto de elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o governo decidiu apostar no discurso de defesa dos mais pobres e de taxação dos ricos.

— É por isso que eles não gostam de mim. Porque nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional, isentando todas as pessoas que ganham até R$ 5 mil de pagar imposto de renda. E decidimos que quem ganha acima de R$ 1 milhão por ano vai pagar um pouquinho. Eles não querem. Eles não querem pagar, porque quem paga imposto nesse país é quem trabalha e recebe contra-cheque no fim do mês, que é descontado na fonte — disse Lula, durante um evento de entrega de título de regularização fundiária, em Araguatins, no Tocantins.

O presidente, vestido com uma camisa vermelha, também relacionou uma suposta antipatia dos ricos a ele à sua relação com os mais pobres.

— Tem gente que eu sei que não gosta de mim. E não gosta de mim exatamente porque eu gosto de vocês (apontando para a plateia formada por pequenos agricultores). Se eu não estivesse aqui e tivesse uma reunião com eles, tomando uísque, eles gostariam de mim. Se eu, todo dia 23 de dezembro, em vez de tomar café com os moradores de rua de São Paulo, eu fosse jogar golfe com eles, eles gostariam de mim. Mas é importante eles saberem que eu governo este país para todo mundo. Mas eu tenho um lado e o meu lado é o povo trabalhador, dos professores, da classe média baixa que é quem paga imposto de renda neste país.

A proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda para compensar o aumento da faixa de isenção de IR para cerca de 10 milhões de contribuintes prevê uma cobrança de um patamar mínimo de 141,1 mil pessoas que recebem mais de R$ 600 mil por ano e que não contribuem atualmente com alíquota efetiva de até 10%.

