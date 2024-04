A- A+

ESTATAL Lula diz que Petrobras tem ''crise de crescimento'' e diz que desentendimentos fazem parte Empresa passou semanas de crise com possível queda do atual presidente Jean Paul Prates

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a Petrobras ''está tranquila'' e que desentendimentos e divergências fazem parte. Lula afirmou que a empresa estatal vive, na verdade, uma ''crise de crescimento'', com a descoberta de novos poços de petróleo e que tem se transformado em uma empresa de energia, não apenas de óleo e gás.

No início do mês, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ficou sob risco de deixar o cargo, depois de uma série de frituras, promovidas por atores de dentro do próprio governo, principalmente do Ministério de Minas e Energia e da Casa Civil.

– Não vejo problema na Petrobras, não vejo o fato de você ter um desentendimento, uma divergência, uma colocação equivocada, faz parte da existência do ser humano. Quando Deus nos fez que deu boca, já estava previsto isso, nem sempre a boca fala somente as coisas que são boas, às vezes uma palavra mal colocada cria uma semana de especulação, mas depois diz que a Petrobrás está tranquila, diz que ela está tranquila. O Brasil está tranquilo – afirmou.

O estopim da crise atual havia sido a decisão do Conselho de Administração da estatal de não distribuir dividendos extras (parcela do lucro destinada aos acionistas) de R$43,9 bilhões. Prates defendia a destinação de metade desses recursos. Depois de inúmeras reuniões e queda da Bolsa, Lula voltou atrás e concordou em distribuir os dividendos da empresa, como havia recomendado Jean Paul e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

– A Petrobras, ela tem essa crise, uma crise de crescimento, uma crise de descobrir novos poços de petróleo, uma crise de se transformar não apenas numa empresa de óleo e gás, mas numa empresa de energia, porque ela tem que cuidar do que é eólica, tem que cuidar do que é solar, tem que cuidar do que é, sabe, as nossas plataformas do offshore para produzir energia solar, energia eólica – disse.

