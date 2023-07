Lula diz que programa Desenrola pode recuperar consumo de 72% da população endividada

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta terça-feira sobre o início do programa Desenrola, que pretende renegociar dívidas e limpar o nome de brasileiros com dívidas em atraso. Segundo o presidente, em sua live semanal, o objetivo do governo é conseguir recuperar o consumo de 72% da população endividada do país.

— Se der certo, vamos salvar no mínimo 72% da população que está endividada e vai permitir que essa gente possa voltar ao mercado de consumo — afirmou o presidente.

Lula ainda fez referência à matéria de hoje publicada no Globo, que mostrou que os descontos dados por alguns bancos têm chegado a 96% para quem quitar a dívida à vista.

— Ontem teve uma grande procura nos bancos e teve banco anunciando redução de 96% da dívida. E depois vai ter o seguinte, em setembro vai ter o aplicativo das pessoas que devem no varejo, que devem para loja. Então, vai ser a mesma coisa, os bancos vão ter que oferecer desconto.

O aplicativo entrará em operação para a chamada faixa 1 do programa, brasileiros com renda de até dois salários mínimos e dívidas de até R$ 5 mil. O governo disponibilizou R$ 7,5 bilhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO) para garantir o pagamento das dívidas aos bancos, em caso de novo calote.

— Quando chegar o aplicativo do varejo em setembro, que acho que nós vamos poder liberar milhões de brasileiros que vão poder voltar ao consumo livremente. Pobre não gostar de dever, gosta de pagar aquilo que deve. Todo mundo quer andar de cara limpa. Só quem gosta de dever muito é rico - disse Lula.

Quais bancos estão no programa Desenrola Brasil?

Caixa

Taxa de juros: Prazo máximo de pagamento: em até 96 meses.

Quais são os descontos? De 40% a 90% para pagamento à vista.

Onde posso renegociar? Na página temática do programa no site da Caixa (caixa.gov.br/desenrola/); no WhatsApp, pelo número 0800 104 0104; na Central de Relacionamento nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões).

Banco do Brasil

Taxa de juros: Dependem do perfil do cliente, tempo de atraso e o tipo da dívida.

Prazo máximo de pagamento: em até 120 meses.

Quais são os descontos? De até 96% para pagamentos à vista.

Onde posso renegociar? Nas agências; no aplicativo do BB; Internet Banking (nos endereços bb.com.br/renegocie, para pessoas físicas, ou bb.com.br/renegociepj, para pessoas jurídicas); Central de Relacionamento pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões); ou no WhatsApp, enviando #renegocie para o número 61 4004-0001.

Itaú

Taxa de juros: O banco não informou.

Prazo máximo de pagamento: O banco não informou.

Quais são os descontos? De até 60% nas taxas de juros.

Onde posso renegociar? No Whatsapp (11) 4004-1144 e pelo site renegociacao.itau.com.br/.

Santander

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida.

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses.

Quais são os descontos? De até 90%, dependendo do caso.

Onde posso renegociar? Centrais de Atendimento telefônico (4004-3535 nas capitais e regiões metropolitanas e 0800-702-3535 nas demais localidades), ou no site santander.com.br/renegociacao/. No caso de dívidas de financiamentos, o canal é a página negociemais.santanderfinanciamentos.com.br/. As condições dependem do perfil do cliente.

Bradesco

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida.

Prazo máximo de pagamento: Em até 60 meses.

Quais são os descontos? O banco não informou.

Onde posso renegociar? Nas agências, caixas eletrônicos, aplicativo, site nd-bradesco.negociedigital.com.br/ ou pelo WhatsApp, no número (11) 4858-5151.

Inter

Taxa de juros: O banco não informou.

Prazo máximo de pagamento: Em até 36 meses.

Quais são os descontos? De até 90%.

Onde posso renegociar? As renegociações serão feitas pelo portal bancointer.com.br/negocie/, pelo aplicativo ou pela Central de Atendimento, 3003-4070.

O que é o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é uma iniciativa voltada para a renegociação de dívidas de pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil. Ele foi criado pelo governo federal em parceria com instituições financeiras, por meio da Medida Provisória nº 1.176/2023.

Uma portaria publicada no dia 14 de julho definiu regras para diferentes públicos que serão atingidos pelo programa. Num primeiro momento, poderão ser renegociadas dívidas bancárias. Dívidas de consumo, como luz, água e até com lojas, poderão ser renegociadas em uma segunda fase.

Quando começa a valer o programa Desenrola Brasil?

O programa começou a valer na última segunda-feira, dia 17 de julho. As pessoas endividadas com bancos já podem procurar diretamente as instituições financeiras para renegociar débitos em condições mais vantajosas. A expectativa é atender 30 milhões de pessoas nesta etapa. A segunda etapa está prevista para setembro, com o início da operação da plataforma digital.

Como faço para entrar no programa Desenrola Brasil?

O programa abrange três públicos:

Devedores com débito de até R$ 100, que poderão limpar o nome nesta semana;

Público-alvo da faixa 1, com renda de até dois salários mínimos e débitos de até R$ 5 mil, que contará com uma plataforma digital em setembro;

Faixa 2, que abrange brasileiros com renda de até R$ 20 mil e dívidas bancárias, que poderá renegociar débitos em condições mais vantajosas nesta semana.

Os brasileiros enquadrados na Faixa 2 não poderão renegociar as dívidas com lojas ou prestadoras de serviços púbicos, como água e luz. As dívidas não bancárias serão englobadas apenas para aqueles que estão na Faixa 1.

