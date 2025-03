Lula diz que projeto de isenção de IR para até R$ 5 mil será enviado ao Congresso na terça

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira que o governo vai encaminhar ao Congresso na próxima terça-feira (18) o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, uma promessa de campanha de Lula.

A expectativa do governo é que a proposta seja possa valer a partir de 2026.

— Nós vamos anunciar no dia 18 que quem ganha até R$ 5 mil não pagará mais Imposto de Renda neste país. Porque, na verdade, quem paga imposto de renda neste país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar — disse Lula durante evento em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Ele continuou:

— É descontado na folha de pagamento dele, mas quem ganha muito às vezes nem paga, inventa sempre uma mutreta para não pagar. Então, o que nós queremos é salvar o povo trabalhador de pagar o Imposto de Renda, enquanto muita gente rica sonega. Eles não gostam e não gostam mesmo.

Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824 (até dois salários mínimos), considerando o desconto simplificado de R$ 564,80.

A mudança, se aprovada pelo Congresso até o ano que vem, só entra em vigor em 2026.

Para 2025, o governo já informou que pretende manter a faixa de isenção em dois salários mínimos (R$ 3.036,00), mas ainda não encaminhou o ato legal para isso.

— Tem gente que fica muito nervoso com esse tal de Lula “que só quer cuidar de pobre”. E quero cuidar, porque quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. As pessoas mais ricas não precisam do Estado — afirmou o presidente

Lula disse ainda que o país enfrenta uma “crise tremenda” por conta da alta dos preços dos alimentos, mas prometeu que a carne ficará mais barata e o brasileiro poderá “voltar a comer picanha”.

A medida que zerou o imposto sobre a importação da carne bovina e de outros alimentos entrou em vigor hoje.

