GASTOS Lula diz que quer discutir 'limite de gastos' com Congresso após aumento de arrecadação Presidente disse que a receita está se mostrando além do que se esperava

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o aumento da arrecadação do governo federal pode permitir uma mudança no limite de gastos do governo, mas que isso terá que ser discutido com o Congresso Nacional.

— Vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gastos, que quando a gente tiver mais dinheiro a gente vai ter que discutir com a Câmara e o Senado esse limite de gastos — disse o presidente, em evento no Palácio do Planalto.

Lula afirmou que o objetivo seria dar mais “benefícios para o povo”

— Vamos ver como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo. O que é importante vocês terem clareza que ninguém ficará de fora — disse o presidente.

