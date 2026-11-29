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desenvolvimento Lula diz que quer elevar taxa de investimento do país a mais de 20% do PIB Presidente também repetiu a promessa de ampliar o Pé-de-Meia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo que quer elevar a taxa de investimento do país a mais de 20% em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). O presidente deu a declaração após participar da Corrida e Caminhada do MEC 2026 nesta manhã, em Brasília.

Segundo o presidente, a taxa atualmente, de 16,7%, é muito baixa, e é necessário aumentá-la para que o país deixe de ser apenas exportador de commodities.

— Hoje, o Brasil tem 16,7% de investimento do PIB em desenvolvimento. É muito pouco. Já tivemos 21% do PIB em 2010. Precisamos chegar até acima de 20% do PIB de investimento para que a gente tenha uma indústria digital crescente, criativa, uma economia verde. E, sobretudo, uma indústria competitiva. Eu quero transformar o brasil em um país exportador de conhecimento, de inteligência, e não só não só de commodities. Não haverá condições de a gente virar competitivo se a gente não fizer o Brasil crescer.

Também participaram da caminhada os ministros da Educação, Leonardo Barchini; da Saúde, Alexandre Padilha; do Turismo, Gustavo Feliciano; e das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Também estiveram presentes o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o deputado federal André Janones, e a primeira-dama Janja da Silva.

Lula também repetiu que tem o compromisso de universalizar o Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio e criar o Pé-de-Meia para universitários.

O Pé-de-Meia foi lançado em 2024 voltado para alunos do ensino médio. O programa prevê uma poupança e um auxílio financeiro mensal de R$ 200 para estudantes que seguirem alguns critérios sociais e de assiduidade, como frequência mínima às aulas e participação em exames de avaliação. São depositados ainda R$ 1 mil ao final de cada ano letivo.

Neste sábado, durante live de Lula com Janones, o ministro da Educação também disse que está estudando ampliar o programa para a educação de jovens e adultos até 29 anos.

— A gente está estudando para a gente estender o Pé-de-Meia do EJA (Educação de Jovens e Adultos) até os 29 anos. Então a partir do segundo semestre do ano que vem, quem tem até 29 anos, não só quem tem até 24 anos, e estiver cursando o Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos, também vai ser beneficiado pelo Pé-de-Meia.

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