Lula diz que recuperação do RS é 'possibilidade de fazer economia crescer mais ainda'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que a recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes que afetaram 85% dos municípios gaúchos é a possibilidade de fazer a economia do país crescer ainda mais. A fala foi feita para um grupo de empresários do setor do aço em um evento no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira.

— A recuperação do Rio Grande do Sul é a possibilidade de fazer nossa economia crescer mais ainda. Se a natureza está revoltada conosco e ela fez isso, nós temos que tentar fazer um diagnóstico, fazer a coisa certa, que é isso que o Brasil está precisando, de exemplo de coisa certa a ser feita — disse Lula.

Lula voltou a afirmar que não faltarão recursos para a reconstrução do estado e sugeriu a criação de um fundo internacional financiado por empresas que poluem o planeta.

— Ao invés de a gente ficar lamentando, a gente tem que ir para cima e tentar dizer que nós vamos recuperar o Rio Grande do Sul, que não vai faltar recursos para a gente ajudar o Rio Grande do Sul. Quem sabe o Aloizio Mercadante (presidente do BNDES), ou um outro banco qualquer, propõe a criação de um fundo internacional para que as pessoas que poluem o planeta deem dinheiro para a gente ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul, sabe? — afirmou o presidente.

