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bets Lula diz que regulamentação das bets "não deu certo" e que, por isso, houve proibição As bets foram legalizadas em 2018 durante o governo de Michel Temer

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que a regulamentação das apostas online feita no seu governo "não deu certo", e, por isso, as bets foram proibidas em Medida Provisória (MP) assinada pelo petista na última sexta-feira.

"Desde que entramos no governo, tentamos regulamentar, mas se não desse certo, íamos fechar. Não deu certo", declarou em entrevista à Band que foi ao ar na noite deste domingo, 27, no programa Canal Livre, pela BandNews TV.

As bets foram legalizadas em 2018 durante o governo de Michel Temer.



"Resolvi acabar, porque senão a bet acaba com o Brasil. E eu não vou permitir que o povo pobre seja responsável de segurar a luxúria dos clubes", disse Lula, que classificou como "mentira" a alegação de que o fim das bets vai acabar com o futebol no País.

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