Lula diz que subida do dólar "preocupa" e que há "jogo especulativo contra o real"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista nesta terça-feira que a subida do dólar o preocupa e que a alta constante da moeda faz parte de um jogo "especulativo" e de "interesses" contra o real.

— Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação, é um jogo de interesses especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas sobre o que a gente vai fazer. Estou voltando e quarta-feira terei uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo, não é normal

Questionado se o governo vai adotar alguma medida para conter a depreciação do real, Lula afirmou que é necessário tomar alguma atitude, mas não revelou o que seria:

— Temos que fazer alguma coisa, mas não posso falar porque estaria alertando meus adversários.

Em seguida, o presidente continua a agenda de viagem ao Nordeste nesta terça-feira, onde participará de uma caminhada em Salvador e de anúncio de entregas no Recife.





Pela manhã, a cerimônia na capital da Bahia é pela celebração da independência no estado em 1823, quando forças portuguesas que resistiam à declaração no ano anterior foram derrotadas.

No Recife, Lula participa da cerimônia de entrega de 448 unidades habitacionais. Na ocasião, também serão anunciados dois novos campi: um na capital do Instituto Federal de Pernambuco; e outro em Sertânia (PE), o Campus do Sertão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Na mesma solenidade, será feito o anúncio da inclusão de duas maternidades do Novo PAC, em Ouricuri e Garanhuns. Lula também participa da assinatura de contrato do programa de regularização fundiária na periferia.

