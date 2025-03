Lula diz que terá que "tomar atitudes mais drásticas" se não achar solução para alta de alimentos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o governo terá que "atitudes mais drásticas" caso as medidas anunciadas para conter o preço dos alimentos, como o ovo, não surtam efeito.

O preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está cara, o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução, nós queremos encontrar uma solução pacífica sem nada.

Mas se a agente não encontrar vamos ter que tomar atitudes mais drásticas porque o que interessa é levar a comida barata para o prato do povo brasileiro

