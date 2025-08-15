A- A+

BRASIL Lula diz que Trump mente sobre Brasil ser mau parceiro comercial Presidente diz que país 'não vai ficar de joelho para o governo americano'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu nesta quinta-feira às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou o Brasil como “um parceiro comercial horrível” e acusou o país de aplicar “tarifas enormes” contra produtos americanos. Durante cerimônia no Recife para anunciar investimentos em regularização fundiária e entregar títulos de propriedade na comunidade Brasília Teimosa, Lula acusou Trump de “contar mentiras” e defendeu que os números comprovam que a relação comercial é vantajosa para os EUA.

— Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil, mas eles só têm lucro. Venderam para nós US$ 87 bilhões e nós vendemos para eles US$ 80 bilhões. Já ganharam US$ 7 bilhões. Em 15 anos, tiveram lucro de US$ 410 bilhões — disse Lula — O Brasil é bom, o Brasil só não vai ficar de joelho para o governo americano — completou.

Na Casa Branca, mais cedo, Trump afirmou que o Brasil “tratou mal” os EUA “por muitos anos” e aproveitou para criticar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





— O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo, em que eles pegaram um presidente e o colocaram na prisão, ou estão tentando colocá-lo na prisão — disse o republicano, que também acusou o país de não respeitar os direitos humanos e perseguir opositores políticos.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde que desrespeitou medidas cautelares impostas no processo em que é investigado por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Ele também responde por supostos planos de atentar contra autoridades, incluindo o próprio Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

Lula reagiu às críticas de Trump com dureza:

— Eles dizem que nós estamos perseguindo o ex-presidente, que aqui no Brasil não tem direitos humanos, tão bonzinho que ele era. Para ficar claro não tem nenhuma acusação de nenhum opositor ao ex-presidente. Ele está sendo julgado pelas mazelas que ele fez — afirmou, acrescentando que a democracia brasileira está funcionando porque julga quem atenta contra ela.

O petista ainda comparou as acusações contra Bolsonaro aos atos de Trump e seus apoiadores após a derrota eleitoral nos EUA.

— Se ele tivesse feito aqui o que fez lá, também seria julgado e, se culpado, iria para a cadeia — disse, em referência à invasão do Capitólio em 2021, que deixou cinco mortos.

Comércio em números

Apesar das declarações de Trump, dados oficiais mostram que o Brasil é um dos poucos países deficitários na relação com os EUA. Em 2024, o país importou cerca de US$ 44 bilhões em produtos americanos, enquanto exportou US$ 42 bilhões. Isso coloca o Brasil entre os 20 principais parceiros comerciais da maior economia do mundo, mas com saldo favorável para os americanos.

O governo brasileiro alega que as sobretaxas impostas por Trump distorcem a competitividade e elevam custos para empresas e consumidores dos dois países. Lula afirmou que seguirá buscando acordos com outros mercados para diversificar exportações.

— Eles (EUA) estão ameaçando todo dia, mas a gente continua com vontade de negociar — afirmou Lula.

