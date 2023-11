A- A+

investimentos Lula diz que vai "garantir" estabilidade fiscal após desacreditar meta de déficit zero Presidente quer "meta" de US$ 1 trilhão para comércio exterior

O presidente Lula disse nesta teça-feira (7) que vai "garantir" estabilidade fiscal e cobrou empresários para ampliar o comércio exterior do Brasil para US$ 1 trilhão por ano — hoje está em cerca de US$ 600 bilhões, o que considera importações e exportações.

"Vamos garantir estabilidade fiscal. E queremos garantir a possibilidade de vocês colocarem a inteligência empresarial para que o país cresça cada vez mais. Ao invés de US$ 600 e pouco bilhões de comércio exterior, porque a gente não estabelece uma meta de chegar a US$ 1 trilhão de dólares de comércio exterior e vamos buscar isso?" cobrou Lula a empresários durante a abertura do Brasil Investment Forum, evento de atração de investimentos.

A fala do presidente ocorre depois de Lula afirmar, em café com jornalistas no Palácio do Planalto, que "dificilmente" o país alcançará em 2024 o déficit zero das contas do governo federal.

