Lula diz ter '100% de confiança no Galípolo' e sentir 'cheiro' de que juros vão começar a cair
Presidente disse esperar que Galípolo "esteja cheirando o mesmo ar de desejo que eu estou cheirando agora"
O presidente Lula voltou a criticar, nesta quinta-feira (18), a autonomia do Banco Central, e disse que o atual comandante da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, vai prestar um grande serviço se baixar a taxa básica de juros, a Selic. Ele afirmou sentir um "cheiro" de que os juros vão começar a cair no país.
"Acho que todo o mundo está prevendo, da mesma forma que a gente sente o cheiro de chuva, estou sentindo o cheiro de que logo, logo, a taxa de juros vai começar a baixar. Agora, o Banco Central tem autonomia, é importante lembrar que jamais farei pressão para que o Galipolo tome a atitude que tiver que tomar. É ele que tem que tomar a decisão", disse Lula a jornalistas.
O presidente disse esperar que Galípolo "esteja cheirando o mesmo ar de desejo que eu estou cheirando agora".
"Se ele fizer isso, vai ser bom para ele, para mim, para o Brasil, para a indústria, para o desemprego", ressaltou Lula.
Pouco antes, o presidente havia criticado novamente a independência do Banco Central, aprovada durante o governo de Michel Temer. Apesar disso, Lula reafirmou que confia no trabalho de Galípolo, indicado por ele para ocupar a presidência da autoridade monetária em 2024.
"Tenho 100% de confiança no companheiro Galípolo, presidente do Banco Central. Eu nunca fui favorável à presidência do Banco Central. O presidente da República indica o presidente do Banco Central e tira a hora que quiser. O Fernando Henrique Cardoso tirou quantos, Haddad? Uns quatro ou cinco", destacou Lula, que fez o comentário ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.