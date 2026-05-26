A- A+

Eleições 2026 Lula diz ter feito acordo com Motta por fim da escala 6x1, que pretende usar como bandeira eleitoral Dois dias de folga por semana passarão a valer 60 dias após a promulgação, ou seja, quando entra em vigor após ser aprovado no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que fez um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para aprovar o fim da escala 6x1. Após reunião com Lula na segunda-feira no Palácio do Planalto, o parlamentar afirmou que a redução de 44 horas para 40 horas semanais de trabalho prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da escala 6x1 será aplicada em até um ano.

Os dois dias de folga por semana passarão a valer 60 dias após a promulgação, ou seja, quando entra em vigor após ser aprovado no Congresso. Lula e o PT pretendem usar a redução da jornada como uma das principais bandeiras eleitorais da disputa presencial de 2026.

— Ontem no Congresso Nacional fizemos um acordo com o presidente da Câmara e nós vamos acabar com a escala 6x1. O povo vai trabalhar cinco dias e poder descansar dois. Porque a vida da mulher é mais grave ainda, a mulher trabalha, quando ela chega em casa, tem que lavar louça, tem que lavar o banheiro, tem que lavar roupa, cuidar das coisas. A mulher tem dupla jornada — disse durante entrega 576 moradias do Minha Casa Minha Vida em Manaus.

A PEC será votada na Câmara nesta semana. Pelo texto, 60 dias após a promulgação do texto, quando ele for aprovado na Câmara e no Senado, haverá uma redução imediata de duas horas e, em até 12 meses, mais duas horas serão reduzidas da jornada.

O texto estabelece o fim da escala 6x1 e garante dois dias de folga semanais a todos os trabalhadores mediante redução da jornada máxima de 44 para 40 horas, com manutenção do salário atual. As duas folgas semanais, que não precisarão ser consecutivas, serão aplicadas já este ano.

No prazo de 60 dias após a aprovação da PEC, convenção ou acordo coletivo de trabalho poderão ampliar a duração diária do trabalho normal para viabilizar a distribuição da duração semanal do trabalho. Ou seja, absorver as horas que estão sobrando na jornada diária.

– Após 60 dias da promulgação da PEC, colocaremos no texto a redução de duas horas imediatamente. Após 12 meses, mais duas horas. A transição se dará em um ano, não mais do que isso – disse Hugo Motta na segunda-feira – Isso dá um tempo para que os setores possam se organizar.

Segundo Motta, há três temas inegociáveis na PEC. Um deles é a redução da jornada de trabalho. Os outros dois seriam o fim da escala 6x1 e a proibição de redução salarial.

Veja também